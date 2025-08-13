Logo Image

Στ. Καλεντερίδης στη «Ν» για ανάρτηση πρεσβείας στο Λουξεμβούργο: Θυμίζει ανακοίνωση κάποιας ΜΚΟ

Πολιτική

Στ. Καλεντερίδης στη «Ν» για ανάρτηση πρεσβείας στο Λουξεμβούργο: Θυμίζει ανακοίνωση κάποιας ΜΚΟ

Τι είπε ο κ. Καλεντερίδης, μιλώντας στη Naftemporiki TV, για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Για το «ρήγμα» μεταξύ του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο μετά την ανάρτηση κατά του Ισραήλ μίλησε ο διεθνολόγος, Σταύρος Καλεντερίδης, καλεσμένος στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή Review με τον Παύλο Πανταζόπουλο.

«Θυμίζει ανακοίνωση κάποιας Μη Κυβερνητικές Οργάνωσης η οποία στηρίζει την Παλαιστίνη και όχι ένα κρατικό φορέα» σχολίασε. «Τα καλέσματα αυτά δε συνάδουν σε καμία περίπτωση με κάποια κυβέρνηση» συμπλήρωσε ενώ τόνισε ότι πλέον «στη Γάζα έχει αλλάξει η ισορροπία. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μείνει πίσω κάποιους μήνες. Υπάρχει διπλωματικό τσουνάμι από όλες τις πλευρές».

Για τις ενέργειες της κυβέρνησης του Ισραήλ επεσήμανε «κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι διαπράττονται εγκλήματα πολέμου» υπενθυμίζοντας τις θέσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και τα σχετικά εντάλματα. Εκτίμησε ωστόσο ότι με την ανάρτηση αυτή «δεν έχουμε ενταχθεί στο διπλωματικό τσουνάμι».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube