Στ. Καλεντερίδης στη «Ν» για ανάρτηση πρεσβείας στο Λουξεμβούργο: Θυμίζει ανακοίνωση κάποιας ΜΚΟ

Για το «ρήγμα» μεταξύ του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών και της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο μετά την ανάρτηση κατά του Ισραήλ μίλησε ο διεθνολόγος, Σταύρος Καλεντερίδης, καλεσμένος στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής και την εκπομπή Review με τον Παύλο Πανταζόπουλο.

«Θυμίζει ανακοίνωση κάποιας Μη Κυβερνητικές Οργάνωσης η οποία στηρίζει την Παλαιστίνη και όχι ένα κρατικό φορέα» σχολίασε. «Τα καλέσματα αυτά δε συνάδουν σε καμία περίπτωση με κάποια κυβέρνηση» συμπλήρωσε ενώ τόνισε ότι πλέον «στη Γάζα έχει αλλάξει η ισορροπία. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μείνει πίσω κάποιους μήνες. Υπάρχει διπλωματικό τσουνάμι από όλες τις πλευρές».

Για τις ενέργειες της κυβέρνησης του Ισραήλ επεσήμανε «κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι διαπράττονται εγκλήματα πολέμου» υπενθυμίζοντας τις θέσεις του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου και τα σχετικά εντάλματα. Εκτίμησε ωστόσο ότι με την ανάρτηση αυτή «δεν έχουμε ενταχθεί στο διπλωματικό τσουνάμι».