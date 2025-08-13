Σάλος με τη δήλωση Βούλτεψη για τις φωτιές: Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε εθελοντές – Σκληρή απάντηση Εποχικών

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση της Σοφίας Βούλτεψη για τις φωτιές, ότι «φταίει η έλλειψη εθελοντών», με τους Εποχικούς Πυροσβέστες να της απαντούν σε υψηλούς τόνους.

Η Σοφία Βούλτεψη, προσκεκλημένη στον τηλεοποτικό σταθμό Mega, κλήθηκε να σχολιάσει τις μεγάλες φωτιές που καίνε όλη την Ελλάδα και υποστήριξε πως «παρά τους νόμους το πρόβλημα είναι η έλλειψη εθελοντών».

Η κ. Βούλτεψη τόνισε πως στη Γερμανία υπάρχουν 1 εκατ. άνθρωποι διαθέσιμοι για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, από τους οποίους οι 935.000 είναι εθελοντές και 65.000 μόνιμοι. Συνέχισε λέγοντας πως η Αυστρία έχει 345.000 προσωπικό και οι εθελοντές είναι 342.500, μόνο 2.500 είναι οι μόνιμοι.

«Πιστεύω πως αντί για νόμους για το τι στολές πρέπει να φοράνε, να δώσουμε μάχη να αυξηθούν οι εθελοντές, που θα κάνουν περιπολίες κοκ».

Σκληρή απάντηση Εποχικών Πυροσβεστών

Οι Εποχικοί Πυροσβέστες, απάντησαν στην κ. Βούλτεψη σε έντονο ύφος: «Η κυρία Βούλτεψη καλό θα ήταν να μην μιλάει αυτές τις ώρες που χιλιάδες πυροσβέστες και πολίτες δίνουμε τη μάχη. Να κάτσει στο κλιματιστικό της και να πιει τον καφέ της».

Κ. Ζαχαριάδης: Ο κ. Μητσοτάκης να μαζέψει την κ. Βούλτεψη

«Δεν έφτανε στους ανθρώπους της πυροσβεστικής και στους πυρόπληκτους ότι έμειναν αβοήθητοι, έχουν και την κυρία Βούλτεψη να βγαίνει στα κανάλια και να τους εξοργίζει ακόμα περισσότερο. Θα την μαζέψει επιτέλους ο κ. Μητσοτάκης;», τονίζει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης.

