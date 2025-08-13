Logo Image

Πυρκαγιές: Στην Πάτρα ο Αλέξης Χαρίτσης

Πολιτική

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI

Μαζί με τη Σία Αναγνωστοπούλου

Στην Πάτρα μεταβαίνει ο  Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς μαζί με την βουλευτή του νομού, Σία Αναγνωστοπούλου περίπου στις 14.30 εκτιμάται πως θα βρεθεί  στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής ώστε να ενημερωθεί για την εξέλιξη στα μέτωπα της φωτιάς.

Στη συνέχεια θα επισκεφθεί την Βιομηχανική Περιοχή (ΒΙ.ΠΕ) όπου και θα προχωρήσει σε δηλώσεις (περίπου 16.30).

