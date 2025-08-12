«Ρήγμα» μεταξύ ΥΠΕΞ και της ελληνικής πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για ανάρτηση κατά του Ισραήλ

Διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες έχει ξεκινήσει το υπουργείο Εξωτερικών μετά από ανάρτηση της ελληνικής πρεσβείας στο Λoυξεμβούργου στα social media, όπου στηρίζει ανοιχτά τις κινητοποιήσεις κατά του Ισραήλ στην Ελλάδα, προκαλώντας αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτηση που κατέβηκε τελικά από το facebook αναφερόταν:

«ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ: “ΗΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ” ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Σε περισσότερα από 100 σημεία της χώρας, στα νησιά και στο ηπειρωτικό τμήμα, πραγματοποιούνται σήμερα κινητοποιήσεις με αίτημα “να σταματήσει η γενοκτονία” στη Γάζα».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το θέμα στην εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών η κ. Λάνα Ζωχιού, σημείωσε πως η εν λόγω ανάρτηση δεν εκφράζει την επίσημη θέση της Ελλάδας.

Όπως ανέφερε:

«Έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες.

Υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας».