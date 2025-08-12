Η απάντηση του ΥΠΕΞ για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για την «γενοκτονία στη Γάζα»

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, απάντησε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο, που περιελάμβανε κάλεσμα για συμμετοχή σε πορείες κατά της «γενοκτονίας στη Γάζα».

Η κυρία Ζωχιού είπε χαρακτηριστικά: «Έχουν εκκινήσει ήδη οι προβλεπόμενες εκ του νόμου διοικητικές και πειθαρχικές διαδικασίες προκειμένου να διασαφηνιστούν οι συνθήκες, υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η επίμαχη ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Μέσου Κοινωνικής Δικτύωσης της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λουξεμβούργο και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες».

«Υπογραμμίζεται ότι το περιεχόμενο της ανάρτησης αυτής δεν εκφράζει την επίσημη θέση της χώρας μας», πρόσθεσε.