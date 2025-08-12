Προκλητική επίθεση στον Ν. Ανδρουλάκη από μειονοτική εφημερίδα

Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε η μειονοτική εφημερίδα «Μιλλέτ», κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, για «ακροδεξιά ρητορική με αριστερό προσωπείο».

Η μειονοτική εφημερίδα που φέρεται να έχει διασυνδέσεις με το Τουρκικό προξενείο, δημοσιεύει άρθρο με τίτλο: «Λειτουργία «Ελληνισμού» στην Τένεδο: Ακροδεξιά ρητορική με αριστερό προσωπείο» και θέμα την ομιλία που πραγματοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην λειτουργία στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην Τένεδο.

Ανεβάζοντας προκλητικά τους τόνους κατά του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η μειονοτική εφημερίδα τον κατηγορεί ότι «είναι αριστερός αλλά μιλάει τη γλώσσα της ακροδεξιάς σε κάθε ευκαιρία».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης,που είχε παραστεί στα θυρανοίξια του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Τένεδο χοροστατούντος του Οικουμενικού Πατριαρχείου κ.κ. Βαρθολομαίου, είχε κάνει λόγο για μια συγκινητική πράξη «η οποία αναγεννά τον ελληνισμό στο νησί και πρέπει να έχει συνέχεια με ένα νέο σχολείο, που εύχομαι να είναι η αφορμή να ξαναβρεθούμε την επόμενη φορά».

Στην εκδήλωση παρέστησαν επίσης ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη κ. Κούτρας και ο βουλευτής της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Η μειονοτική εφημερίδα όμως σε μια αήθη και προκλητική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη κάνει λόγο για «Επεκτατισμό του Ελληνισμού», κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι μιλάει με σχεδόν «χιτλερικές» ιστορικές εμμονές».

Η μειονοτική εφημερίδα, συνεχίζοντας την απαράδεκτη επίθεση στον αρχηγό της Αξιωματικής αντιπολίτευσης, κάνει μάλιστα λόγο για « μια προσωπικότητα που φαίνεται να κουβαλάει ένα σκίτσο της Μεγάλης Ιδέας στην τσέπη του πουκαμίσου του».