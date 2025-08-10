Κόντρα ΣΥΡΙΖΑ – Φρέντι Μπελέρη με φόντο τις πυρκαγιές στην Αλβανία

«Επίθεση στον ΣΥΡΙΖΑ για την ανακοίνωση που είχε εκδώσει καλώντας την κυβέρνηση να πρωτοβουλίες, ώστε να φτάσει ουσιαστική ελληνική βοήθεια στις περιοχές της μειονότηταας που πλήττονται από τις πυρκαγιές στην Αλβανία, εξαπέλυσε ο Φρέντι Μπελέρης καθώς η Κουμουνδούρου κατέληγε στν ανακοίωσή της ερωτώντας εάν ευρωνουλευτής τςη ΝΔ «έχει κάτι να εισφέρει»

Ο κ. Μπελέρης σημειώνει ότι «είναι λυπηρό ότι το Γραφείο Τύπου του κόμματος επιλέγει να σπεκουλάρει πάνω στην αγωνία των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας», υπογραμμίζοντας ότι «όσο για το αν έχω να “εισφέρω κάτι” στους συμπατριώτες μου, το αφήνω στη δική τους κρίση και όχι σε όσους τους θυμούνται μόνο για να αποκομίσουν μικροπολιτικά οφέλη».

Η ανάρτηση του κ. Μπελέρη έχει ως εξής:

«Είναι απορίας άξιο το πώς ο @syriza_gr μετά από 5 χρόνια -καταστροφικής- διακυβέρνησης, αδυνατεί ακόμη να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ο Μηχανισμός αυτός δεν μεταφέρει ποτέ πυροσβεστικά αεροσκάφη από μία χώρα που αντιμετωπίζει υψηλής επικινδυνότητας ανέμους και πυρκαγιές σε μεγάλο βαθμό της Επικράτειας της προς μια ξένη χώρα. Αντιθέτως, η αλληλεγγύη έρχεται πάντοτε από κράτη που δεν απειλούνται από έντονα φαινόμενα. Τα πτητικά μέσα που επιχειρούν στην Αλβανία προέρχονται μεν από την Σουηδία, αλλά βρίσκονται σε ευρωπαϊκή αποστολή.

Ταυτόχρονα, είναι λυπηρό ότι το Γραφείο Τύπου του κόμματος επιλέγει να σπεκουλάρει πάνω στην αγωνία των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας.

Τώρα, σε ό,τι με αφορά προσωπικά, θέλω να ενημερώσω τον @syriza_gr πως χθες βρισκόμουν στα χωριά πέριξ των οποίων αναπτύσσονται τα πύρινα μέτωπα, ενώ παράλληλα με ανάρτησή μου ανέφερα το πως λειτουργεί ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας.

Είναι απορίας άξιο το πώς ο @syriza_gr μετά από 5 χρόνια -καταστροφικής- διακυβέρνησης, αδυνατεί ακόμη να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Ο Μηχανισμός αυτός δεν μεταφέρει ποτέ πυροσβεστικά αεροσκάφη από μία χώρα που αντιμετωπίζει… pic.twitter.com/UPgUi83SaW — fredisbeleris (@fredisbeleris) August 10, 2025

Όσο για το αν έχω να “εισφέρω κάτι” στους συμπατριώτες μου, το αφήνω στη δική τους κρίση και όχι σε όσους τους θυμούνται μόνο για να αποκομίσουν μικροπολιτικά οφέλη».