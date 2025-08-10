Βίντεο ΣΥΡΙΖΑ: «Υποσχέθηκαν Harvard, Yale, Columbia και ήρθαν κολλέγια από την Β’ εθνική των σούπερ μάρκετ της Αγγλίας»

Τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα στηλιτεύει ο ΣΥΡΙΖΑ με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Υποσχέθηκαν Harvard, Yale, Columbia και ήρθαν κολλέγια από την Β’ εθνική των σούπερ μάρκετ της Αγγλίας» σχολιάζει η Κουμουνδούρου, παραθέτοντας αποσπάσματα δηλώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρώην υπουργού Παιδείας και νυν υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερρακάκη.

Διαβάστε ακόμη:

Πράσινο φως για έξι μη κρατικά Πανεπιστήμια – Ποια φέρεται να «κόπηκαν»

Κυβερνητικές πηγές: Διευκρινίσεις για τη λίστα των υπό αδειοδότηση μη κρατικών ΑΕΙ – Αντιπαράθεση με ΠΑΣΟΚ