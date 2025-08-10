Logo Image

Βίντεο ΣΥΡΙΖΑ: «Υποσχέθηκαν Harvard, Yale, Columbia και ήρθαν κολλέγια από την Β’ εθνική των σούπερ μάρκετ της Αγγλίας»

Βίντεο ΣΥΡΙΖΑ: «Υποσχέθηκαν Harvard, Yale, Columbia και ήρθαν κολλέγια από την Β’ εθνική των σούπερ μάρκετ της Αγγλίας»

Στο βίντεο παρατίθενται αποσπάσματα δηλώσεων του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Κυριάκου Πιερρακάκη

Τις κυβερνητικές εξαγγελίες για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα στηλιτεύει ο ΣΥΡΙΖΑ με βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα.

«Υποσχέθηκαν Harvard, Yale, Columbia και ήρθαν κολλέγια από την Β’ εθνική των σούπερ μάρκετ της Αγγλίας» σχολιάζει η Κουμουνδούρου, παραθέτοντας αποσπάσματα δηλώσεων του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του πρώην υπουργού Παιδείας και νυν υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερρακάκη.

