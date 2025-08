Κ. Ζαχαριάδης: Πρώτο θέμα στο Politico η επιχείρηση συγκάλυψης του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Πού να μάθουν και για την κ. Σεμερτζίδου» σχολιάζει στην ανάρτησή του ο κ. Ζαχαριάδης.

Στο δημοσίευμα του Politico σημειώνεται μεταξύ άλλων ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χρησιμοποιεί την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία για να αποτρέψει μια πλήρη έρευνα σε βάρος υπουργών που είναι ύποπτοι για αδικήματα.

Όπως αναφέρεται, υπουργοί και ανώτεροι αξιωματούχοι της ελληνικής κυβέρνησης είναι ύποπτοι για συνέργεια σε μια μαζική απάτη εις βάρος της ΕΕ με γεωργικές ενισχύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

«Παρόλο που κατονομάζονται ως ύποπτοι από τους Ευρωπαίους εισαγγελείς, είναι πιθανό να διαφύγουν της δικαιοσύνης επειδή ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εμποδίζει μια πλήρη έρευνα» σημειώνεται στο δημοσίευμα.

Greece’s Prime Minister Kyriakos Mitsotakis is blocking a probe into the country’s ministers over a massive EU farm funds fraud.https://t.co/8xOcZWBfo1

