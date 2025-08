Θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ανακοίνωσε η Τουρκία

Απαντώντας, όπως είχε προαναγγείλει, στις πρόσφατες ανακοινώσεις της Αθήνας, η Αγκυρα, έδωσε μέσω του «Εθνικού Κέντρου Έρευνας για το Δίκαιο της Θάλασσας» στη δημοσιότητα τις «Προστατευόμενες Θαλάσσιες Περιοχές» της όπως αυτές προκύπτουν, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, από τον εθνικό «Χάρτη Θαλάσσιου Σχεδιασμού».

Σύμφωνα με τον δημοσιοποιηθέντα χάρτη, το θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο εκτείνεται έξω από τα χωρικά ύδατα δυτικά της Ίμβρου και της Τενέδου μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου, ενώ εκείνο της Ανατολικής Μεσογείου ξεκινά βορειοανατολικά της Ρόδου, εξικνείται μέχρι του Κόλπου της Αττάλειας και δημιουργεί μία «περίκλειστη» θαλάσσια περιοχή στο Καστελόριζο.

Όπως μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο, επικαλούμενο τουρκικές διπλωματικές πηγές, η εν λόγω επικαιροποίηση συμπεριλήφθηκε στον χάρτη που καταρτίστηκε από το (DEHUKAM) του Πανεπιστημίου της Άγκυρας με τη συμβολή των αρμόδιων ιδρυμάτων και καταχωρήθηκε στην Διακυβερνητική Επιτροπή Ωκεανογραφίας που συνδέεται με την UNESCO τον περασμένο μήνα.

Οι ίδιες πηγές υπενθυμίζουν «ότι τα θαλάσσια πάρκα είναι χρήσιμα εργαλεία που υποστηρίζουν τη βιωσιμότητα και δημιουργήθηκαν για την προστασία μιας συγκεκριμένης περιοχής της θάλασσας και τονίζουν ότι η Τουρκία στοχεύει να αυξήσει τον αριθμό αυτών των περιοχών με την εμπειρία της στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος».

⚡️NEW: Türkiye designates two Marine Protected Areas in response to Greece’s unilateral Aegean moves.

Now registered with the UN, Türkiye says the step protects the environment and affirms sovereign rights.

Ankara warns: Greek faits accomplis in the Aegean are “null and void,”… pic.twitter.com/4WrfVy07Og

— The Global Monitor (@theglobal4u) August 2, 2025