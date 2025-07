Γεραπετρίτης προς ΥΠΕΞ Β. Μακεδονίας: Σημαντική η πλήρης και συνεπής εφαμρογή της Συμφωνίας των Πρεσπών

«Συζητήσαμε για το επίπεδο των διμερών μας σχέσεων και συμφωνήσαμε να διερευνήσουμε τρόπους για την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας μας. Η γεωγραφία μας ενώνει. Οι λαοί μας στέκονται ο ένας δίπλα στον άλλον, έτοιμοι να συνδράμουν και να στηρίξουν ο ένας τον άλλο σε δύσκολες στιγμές, όπως σε περιπτώσεις ανθρωπιστικών καταστροφών. Οι πράξεις αλληλεγγύης ενισχύουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη και φέρνουν τους λαούς μας πιο κοντά. Το 2020, η Ελλάδα υποστήριξε ένθερμα την ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας ως πλήρους μέλους στο ΝΑΤΟ. Επιθυμία μας είναι η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μας στο πλαίσιο της Συμμαχίας», σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης και πρόεθεσε:

«Από το 2003 και την έγκριση της ιστορικής Ατζέντας της Θεσσαλονίκης, η Ελλάδα έχει ηγηθεί των προσπαθειών για την επιτάχυνση της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής με στόχο την εμπέδωση της περιφερειακής σταθερότητας και την προώθηση της συνεργασίας και της ευημερίας. Θα ήθελα να υπογραμμίσω εκ νέου τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Βόρειας Μακεδονίας, επί τη βάσει της αιρεσιμότητας και της αρχής των ίδιων επιδόσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στα Θεμελιώδη».

«Στο πλαίσιο αυτό», τόνισε ο κ. Γεραπετρίτης, «θα ήθελα να επισημάνω τη μείζονα σημασία της πλήρους, συνεπούς και καλή τη πίστει εφαρμογής της Συμφωνίας των Πρεσπών, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της συνταγματικής ονομασίας της χώρας έναντι όλων (erga omnes).

