Κυπριακό: Συγκαλείται Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής

Στο επίκεντρο του Συμβουλίου θα βρεθούν οι εξελίξεις στο Κυπριακό.

«Τη Δευτέρα, 21 Ιουλίου και ώρα 10:00 π.μ., θα συγκληθεί, υπό την προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, με θέμα τις εξελίξεις στο Κυπριακό Ζήτημα».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Γεραπετρίτης συμμετείχε στην άτυπη συνάντηση για το Κυπριακό σε διευρυμένο σχήμα, που συγκάλεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, στη Νέα Υόρκη.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι επικεφαλής της κάθε πλευράς, ο Γεν. Γραμματέας των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ, οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για Ευρωπαϊκά Θέματα του Ηνωμένου Βασιλείου, Στίβεν Ντάουτι, καθώς και πέντε μέλη κάθε αντιπροσωπείας.

