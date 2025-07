ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα καταδικάζει τον βομβαρδισμό της καθολικής εκκλησίας της Αγίας Οικογένειας στη Γάζα

Και προσθέτει: «Η Ελλάδα καταδικάζει απερίφραστα όλες τις επιθέσεις εναντίον εκκλησιών ή θρησκευτικών χώρων. Οι χώροι λατρείας δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχους».

We express our deep sorrow for the tragic loss of life and for the casualties caused by today’s strike on the Catholic Church of the Holy Family in Gaza.#Greece strongly condemns all attacks against churches or religious sites. Places of worship should never be targets. pic.twitter.com/5oZmDnyeAU

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 17, 2025