Λιβύη: Μπλόκο Χαφτάρ στην ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία που συμμετέχει ο Θ. Πλεύρης – Κηρύχθηκαν «ανεπιθύμητοι»

Της αντιπροσωπείας ηγείτο ο Επίτροπος Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων Μάγκνους Μπρούνερ και σε αυτήν συμμετείχαν ο Έλληνας υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης και οι υπουργοί Εσωτερικών Ιταλίας και Μάλτας.

Η δυσμενής αυτή εξέλιξη έρχεται την ώρα που καταγράφεται εκρηκτική αύξηση των μεταναστευτικών εισροών στην Κρήτη αλλά και μόλις λίγες ημέρες μετά τη συνάντηση Γεραπετρίτη με τον στρατάρχη Χαφτάρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες ιταλικών μέσων ενημέρωσης, η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε στο αεροδρόμιο πως είναι ανεπιθύμητη, με τις τοπικές αρχές να απορρίπτουν τη διεξαγωγή των προγραμματισμένων συνομιλιών.

Βάσει της σχετικής ανακοίνωσης, δεν ακολουθήθηκαν οι οργανωμένες διαδικασίες εισόδου, μετακίνησης και διαμονής ξένων διπλωματών, οι οποίες αναφέρονται σε εγκύκλιο της κυβέρνησης της Βεγγάζης.

La delegazione del Team Europe con al seguito il commissario Brunner, Piantedosi e i colleghi di Grecia e Malta è stata fermata all’aeroporto di Benghazi in #Libia in quanto “persona non grata” pic.twitter.com/8JaFByNur9

