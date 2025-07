Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με Ταγιάνι – Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή και Λιβύη

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, οι δύο υπουργοί συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο «Χ».

Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε, επίσης, τον ομόλογό του για την πρόσφατη επίσκεψή του στη Βεγγάζη.

FM George Gerapetritis spoke with #Italy DPM & FM @Antonio_Tajani

During the call, the two FMs discussed the latest dvpts in the #MiddleEast & #NorthAfrica.

FM Gerapetritis also briefed his counterpart on his recent visit to Benghazi. pic.twitter.com/zqZOwpLOWD

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 7, 2025