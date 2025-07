Γ. Γεραπετρίτης: Επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν – Τι συζήτησαν

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι βιώσιμες λύσεις στις περιφερειακές προκλήσεις ασφάλειας μπορούν να επιτευχθούν μόνο μέσω διπλωματίας και μέσω συμφωνιών κατόπιν διαπραγμάτευσης.

Τόνισε επίσης τη σημασία της πλήρους συμμόρφωσης με τη Συνθήκη μη διάδοσης πυρηνικών όπλων.

FM Gerapetritis also stressed the importance of full compliance with the Non-Proliferation Treaty as a crucial step for the prevention of spread of nuclear weapons. He underlined that maritime security should be safeguarded for global peace and prosperity.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 2, 2025