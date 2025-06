Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Ιρακινό ομόλογό του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Οι δύο Υπουργοί συζήτησαν την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας την ανάγκη για διαρκή κατάπαυση του πυρός ως κρίσιμο βήμα για την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και ευημερίας στην περιοχή.

FM George Gerapetritis held a conversation with #Iraq FM Fuad Hussein.

The two FMs addressed the situation in the #MiddleEast emphasizing the need for a lasting ceasefire as a critical step towards achieving enduring peace and prosperity in the region. pic.twitter.com/piLk6i2ZRj

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 24, 2025