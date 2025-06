Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ του Μπαχρέιν

Όπως σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση του Υπουργείου Εξωτερικών οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τόνισαν τη σημασία της διασφάλισης της θαλάσσιας ασφάλειας για τη διατήρηση της παγκόσμιας σταθερότητας και ειρήνης.

FM G. Gerapetritis held a conversation with FM Abdullatif bin Rashid Alzayani.

The two FMs discussed recent developments in the Middle East & stressed the importance of ensuring maritime security to preserve global stability and peace. pic.twitter.com/eU98Fuob7t

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 24, 2025