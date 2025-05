Κασμίρ: Επικοινωνία Γ. Γεραπετρίτη με τους ΥΠΕΞ Ινδίας και Πακιστάν

Ο κ. Γεραπετρίτης χαιρέτισε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και κάλεσε τα μέρη να συνεχίσουν τις προσπάθειες αποκλιμάκωσης μέσω της οικοδόμησης εμπιστοσύνης, λόγω της υψηλής αστάθειας στην περιοχή. Επαναβεβαίωσε επίσης τη σταθερή θέση της Ελλάδας κατά της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της και υπέρ της απόδοσης ευθυνών στους τρομοκράτες για τις πράξεις τους.

Phone conversation of Minister of Foreign Affairs George Gerapetritis with Foreign Minister Dr. Subrahmanyam Jaishankar @DrSJaishankar and Deputy Prime Minister and Foreign Minister Mohammad Ishaq Dar @MIshaqDar50 pic.twitter.com/x4MRXwXpwn

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) May 10, 2025