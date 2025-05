Κ. Μητσοτάκης: Στηρίζει την πρόταση για εκεχειρία 30 ημερών στην Ουκρανία

«Χάρηκα πολύ που συμμετείχα στην Έκκληση των Ηγετών για την Ουκρανία. Χρειαζόμαστε άμεση και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός 30 ημερών, ως πρώτο βήμα για μια δίκαιη και διαρκή ειρηνευτική συμφωνία», ανέφερε σε ανάρτησή του για τη συμμετοχή του στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών για την Ουκρανία.

I was very glad to take part in the Leaders’ Call on Ukraine. We need an immediate and unconditional 30- day ceasefire, as a first step to a just and lasting peace agreement. pic.twitter.com/bxSpBJii0D

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 10, 2025