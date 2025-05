Ν. Χριστοδουλίδης: Το «γιαβάς – γιαβάς» δεν βοηθά στο Κυπριακό

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση κατά την αποχώρησή του ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η «γιαβάς-γιαβάς» τακτική δεν βοηθά στο Κυπριακό.

Ο κ. Χριστοδουλίδης σε δηλώσεις του για τη συνάντηση με τον Ερσίν Τατάρ εξέφρασε την ελπίδα να υπάρξουν συγκεκριμένα αποτελέσματα. Ο ΠτΔ είπε ότι υπήρξε συμφωνία για 30 συγκεκριμένα κοιμητήρια που αρχίζει ο καθαρισμός και η αποκατάστασή τους. Δεκαπέντε στις κατεχόμενες περιοχές και δεκαπέντε στις ελεύθερες: «Υπήρξε κάποια μικρή πρόοδος στα θέματα του περιβάλλοντος».

Ο κ. Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι εισέπραξε αρνητικές απαντήσεις από τον Ερσίν Τατάρ στο θέμα των οδοφραγμάτων.

Σε δήλωση του εκπροσώπου του ΟΗΕ στην Κύπρου που κυκλοφόρησε ευθύς μετά τη συνάντηση σημειώνεται μεταξύ άλλων πως:

«Οι δύο ηγέτες εγκαινίασαν την Τεχνική Επιτροπή για τη Νεολαία. Καλωσόρισαν τα μέλη της επιτροπής και ενθάρρυναν την επιτροπή να προωθήσει το διάλογο και τις πρωτοβουλίες που αφορούν θέματα που αφορούν τη νεολαία.

Top @UN official in #Cyprus, Colin Stewart, together with @ErsinrTatar and @Christodulides welcomed the members of the newly appointed Technical Committee on Youth for their first meeting today at Ledra Palace Hotel. #UNCyprusTalks@UNDPPA pic.twitter.com/f8ObLEyMMm

— UN Cyprus (@UN_CYPRUS) May 5, 2025