Τριμερή Σύνοδο Κορυφής, Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ, επιθυμεί να φιλοξενήσει σύντομα ο Νετανιάχου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της κυπριακής Προεδρίας «καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Πρωθυπουργός Νετανιάχου αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις των δύο χωρών και είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στη συνεργασία στον πολιτικό και διπλωματικό τομέα, στην οικονομία και στην ασφάλεια».

Αναφέρεται ότι «πρόσθεσε ότι η περιοχή βρίσκεται σε μεγάλη αναδιαμόρφωση, και πρόσθεσε ότι Κύπρος και Ισραήλ ως δύο δημοκρατίες στην περιοχή μοιράζονται κοινές αξίες και κοινά συμφέροντα, θέλοντας να διασφαλίσουν το μέλλον τους αυξάνοντας την ευημερία τους».

Τόνισε, επίσης, τη σημασία του IMEC στην περιοχή, ενώ αναφέρθηκε και στην επιτυχή τριμερή συνεργασία Κύπρου – Ελλάδας – Ισραήλ σημειώνοντας ότι επιθυμεί σύντομα να φιλοξενήσει στο Ισραήλ, Σύνοδο Κορυφής του Τριμερούς Μηχανισμού, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Ανέφερε επίσης ότι η επίθεση που δέχθηκε το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν δεν θα μείνει αναπάντητη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυπριακής Προεδρίας, «από την πλευρά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ για την εθνική επέτειο της χώρας και εξέφρασε αλληλεγγύη για τις πρόσφατες πυρκαγιές που αντιμετώπισε το Ισραήλ».

Πρόσθεσε ότι οι δύο χώρες διατηρούν εξαίρετες σχέσεις, όμως, πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα στη συνεργασία στους τομείς της άμυνας, της ανταλλαγής πληροφοριών, στο εμπόριο, στον τουρισμό.

Προστίθεται ότι σημείωσε ότι οι συζητήσεις τους θα επικεντρωθούν, επίσης, και στην κατάσταση στην περιοχή, στις τριμερείς συνεργασίες, και στις διμερείς σχέσεις, καθώς και στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση για το θέμα των ομήρων και επανέλαβε τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας για άμεση απελευθέρωση τους, καταλήγει η ανακοίνωση.

Εκ των στενότερων φίλων του Ισραήλ είναι η Κύπρος, δήλωσε σήμερα ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χερτσόγκ καλωσορίζοντας τον Κύπριο ομόλογό του, τον οποίο και ευχαρίστησε για την συνδρομή της Κύπρου στις προσπάθειες κατάσβεσης των πρόσφατων πυρκαγιών, όπως αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου.

«Καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη, ο Πρόεδρος του Ισραήλ εξέφρασε ευγνώμονες ευχαριστίες προς την Κυπριακή Κυβέρνηση για τη συνδρομή της Κυπριακής Δημοκρατίας στις προσπάθειες για κατάσβεση των πρόσφατων πυρκαγιών στο Ισραήλ», αναφέρει ο κ. Αντωνίου.

Προσθέτει ότι «εξέφρασε παράλληλα εκτίμηση προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφού παρά τη σημερινή επίθεση στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, εντούτοις πραγματοποίησε την επίσκεψη του στη χώρα».

Ο Πρόεδρος Χέρτσογκ, σημειώνει ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, «αναφέρθηκε στις επιθέσεις που δέχεται το Ισραήλ και στην παρούσα κατάσταση στη χώρα και στην περιοχή, τονίζοντας την ανάγκη για διεθνή προσπάθεια στο ανθρωπιστικό θέμα της απελευθέρωσης των ομήρων από τη Χαμάς».

Συνεχάρη, επίσης, τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη για την ανάληψη από την Κύπρο της Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, ο κ. Χερτσόγκ «υπογράμμισε ακόμη ότι «η Κύπρος είναι εκ των στενότερων φίλων του Ισραήλ», επισημαίνοντας ότι ανάμεσα στις δύο χώρες διεξάγονται πέραν των 110 πτήσεων την εβδομάδα.

Από την πλευρά του, συνεχίζει, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «συνεχάρη τον Πρόεδρο του Ισραήλ και τον λαό της χώρας για την εθνική επέτειο του Ισραήλ, σημειώνοντας ότι η Κύπρος είναι στο πλευρό της χώρας στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών».

«Σημείωσε ότι τόσο σε ό,τι αφορά το θέμα των πυρκαγιών όσο και άλλων προκλήσεων, μόνο μέσα από περιφερειακή συνεργασία μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις», αναφέρει.

Ο κ. Αντωνίου σημειώνει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης πρόσθεσε ότι η Κύπρος είναι «ένας αξιόπιστος και προβλέψιμος γείτονας που εργάζεται για περισσότερη συνεργασία με άλλα κράτη, αλλά και για την περαιτέρω αξιοποίηση των τεράστιων δυνατοτήτων της περιοχής προς όφελος των λαών και των κρατών της Μέσης Ανατολής και ευρύτερης Ανατολικής Μεσογείου».

Επεσήμανε ακόμη ότι παρά τις διαφωνίες και τις διαφορετικές πολιτικές προσεγγίσεις, μέσα από τον διάλογο και μόνο, μπορούν να επιλυθούν τα ζητήματα που έχουμε ενώπιον μας, αναφέρει.

«Εξέφρασε, επίσης, τη βαθιά του συγκίνηση από τη συνάντηση του με οικογένειες ομήρων νωρίτερα σήμερα, σημειώνοντας ότι και οι Κύπριοι έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις», προσθέτει.

Όπως είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, συνεχίζει ο κ. Αντωνίου, «πρόκειται για καθαρά ανθρωπιστικό θέμα, δεν είναι πολιτικό θέμα ούτε γεωπολιτικό. Θέλω να επαναλάβω την ξεκάθαρη θέση μας ότι όλοι οι όμηροι πρέπει άμεσα να απελευθερωθούν και σε αυτή την προσπάθεια η Κύπρος θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να επιστρέψουν περισσότεροι όμηροι».

«Αναφερόμενος στις διμερείς σχέσεις Κύπρου – Ισραήλ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τις χαρακτήρισε εξαίρετες, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι πάντοτε μπορούν να γίνουν ακόμη περισσότερα σε τομείς, όπως η ενέργεια, το εμπόριο, ο τουρισμός», προσθέτει.

Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες της Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κύπρο, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι μια από τις βασικές προτεραιότητες είναι να έρθει η ΕΕ πιο κοντά στην περιοχή και αναδειχθεί περισσότερο η σημασία της, τονίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί τον Πρεσβευτή της περιοχής στην ΕΕ, αναφέρει ο κ. Αντωνίου στη γραπτή του δήλωση.

Ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες των δύο αντιπροσωπειών κατά τη διάρκεια των οποίων συζητήθηκαν, ανάμεσα σε άλλα, οι διμερείς σχέσεις, η ενέργεια, οι προτεραιότητες της επικείμενης Κυπριακής Προεδρίας στην ΕΕ, οι εξελίξεις στο Κυπριακό και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καταλήγει.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Στη διπλωματική συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα (Κυριακή 4 Μαΐου 2025) μεταξύ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και του Κύπριου Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη, με τη συμμετοχή του υπουργού Ενέργειας Έλι Κοέν και του Κύπριου υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργου Παπαναστασίου, συμφωνήθηκε ότι το καλώδιο ηλεκτρικής ενέργειας (IMEC) που συνδέει τις δύο χώρες- και, στο μέλλον, θα συνδέει την Κύπρο με την Ευρώπη – θα υπογραφεί φέτος.

Η τοποθέτηση του καλωδίου ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ σημαντική για την ενεργειακή ασφάλεια δεδομένου ότι το Ισραήλ θεωρείται «νησιωτικό έθνος» με την ενεργειακή έννοια και δεδομένου ότι ο διάδρομος υποδομής θα αποτελέσει έναν σύνδεσμο μεταξύ Ανατολής και Δύσης, μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης.

Συζητήθηκε επίσης η συμφωνία για την κατανομή του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Aphrodite-Yishai» μεταξύ των δύο χωρών, για την οποία οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και αναμένεται να υπογραφεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες».

At the diplomatic meeting held between Prime Minister Netanyahu and @PresidentCYP @Christodulides it was agreed that the electricity cable (IMEC project) linking the 2 countries – and in the future, linking Cyprus with Europe – would be signed this year.https://t.co/welTB3VNUJ pic.twitter.com/QGbGb7DLoF

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) May 4, 2025