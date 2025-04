Απ. Τζιτζικώστας μετά το μπλακ άουτ στην Ιβηρική: Προτεραιότητα η ανταπόκριση του συστήματος μεταφορών και μετακινήσεων στο σύνολο των υποδομών της ΕΕ

Στη διάρκεια της επίσκεψης του επιτρόπου στη Μαδρίτη συνέβη και το μπλακ άουτ και, σύμφωνα με ανακοίνωση, ερωτηθείς σχετικά ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται από την πρώτη στιγμή σε επαφή με τις εθνικές αρχές της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αλλά και με τους παρόχους και διαχειριστές της ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου αφενός να αποκατασταθούν τα προβλήματα που προκλήθηκαν στον πιο σύντομο χρόνο που αυτό είναι δυνατό, αφετέρου να διαπιστωθούν τα αίτια αυτής της εκτεταμένης διακοπής ηλεκτροδότησης και ο αντίκτυπος της κατάστασης, όπως αυτή διαμορφώθηκε».

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα διασφαλίσει την ομαλή ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των εμπλεκομένων», είπε ο κ. Τζιτζικώστας και αμέσως προσέθεσε: «Δικό μου μέλημα και απόλυτη προτεραιότητά μου είναι να εξετάσουμε την ανταπόκριση του συστήματος μεταφορών και μετακινήσεων στο σύνολο των υποδομών της ΕΕ σε μια τέτοια έκτακτη κατάσταση και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα άμεσης λειτουργικής αποκατάστασης του συνόλου των δικτύων. Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να πετύχουμε όλοι μαζί την ταχύτερη επιστροφή στην κανονικότητα, με ασφάλεια και τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία των πολιτών σε τέτοιου είδους καταστάσεις. Η ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, μέσω του κώδικα δικτύου έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης, περιέχει σαφή πρωτόκολλα για την αποκατάσταση της λειτουργίας του συστήματος. Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών, η απρόσκοπτη συνδεσιμότητα των περιοχών και οι ανεμπόδιστες μετακινήσεις».

