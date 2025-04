Τα ΗΑΕ ενισχύουν τους δεσμούς βιωσιμότητας με την Ελλάδα μέσω συναντήσεων για το «Zayed Sustainability Prize»

Η Πρεσβεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων στην Ελλάδα, υπό την ηγεσία της Εξοχότητάς του, Δρ. Ali Obaid Al Dhaheri, διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ ΗΑΕ και Ελλάδας μέσω της συνεχούς διπλωματικής και στρατηγικής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, ο Πρέσβης των ΗΑΕ στην Αθήνα στηρίζει την υψηλού επιπέδου επίσκεψη στην Ελλάδα αντιπροσωπείας που προωθεί το «Zayed Sustainability Prize» αυτή την εβδομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πρεσβεία διοργάνωσε ειδική εκδήλωση με επίκεντρο τη βιώσιμη συνεργασία, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από κορυφαία ερευνητικά κέντρα, οικοσυστήματα καινοτομίας, θερμοκοιτίδες και ελληνικά πανεπιστήμια. Η συνάντηση προσέφερε μια πλατφόρμα διαλόγου, με στόχο την προώθηση συνεργασιών με επίκεντρο τη βιωσιμότητα, αναδεικνύοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των δύο φιλικών χωρών, ΗΑΕ και Ελλάδας, σε αυτόν τον τομέα.

Η εκδήλωση συνέβαλε επίσης στην ευαισθητοποίηση γύρω από το «Zayed Sustainability Prize» και την αποστολή του να αναγνωρίζει και να επιβραβεύει καινοτόμες λύσεις που προάγουν τη βιωσιμότητα στους τομείς της Υγείας, της Διατροφικής Ασφάλειας, της Ενέργειας, του Νερού, της Δράσης για το Κλίμα και των Διεθνών Σχολείων. Η επίσκεψη και οι σχετικές συναντήσεις αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη δέσμευση των ΗΑΕ να χτίζουν γέφυρες με τη διεθνή κοινότητα στην προσπάθεια για ένα πιο βιώσιμο μέλλον για όλους.

Με επικεφαλής τη Δρ. Lamya Fawwaz, Executive Director of Brand & Strategic Initiatives at Masdar and Director of the Prize, η αντιπροσωπεία συμμετείχε σε σειρά στρατηγικών συναντήσεων με βασικούς θεσμούς της ελληνικής κυβέρνησης και εμπλεκόμενους φορείς. Η επίσκεψη υπογράμμισε τη δέσμευση των ΗΑΕ για την προώθηση της διεθνούς συνεργασίας και την ενίσχυση της παγκόσμιας συμμετοχής στο «Zayed Sustainability Prize», ένα κορυφαίο διεθνές βραβείο που αναγνωρίζει καινοτόμες και ουσιαστικές πρωτοβουλίες για τη βιωσιμότητα.

Συνάντηση αντιπροσωπείας με υπουργεία

Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σκοπός των συναντήσεων ήταν η ενίσχυση της ευαισθητοποίηση γύρω από το «Zayed Sustainability Prize» στους ελληνικούς θεσμούς και η ενθάρρυνση συμμετοχών από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) και σχολεία από όλη την Ελλάδα, ενόψει της προθεσμία της 23ης Ιουνίου 2025.

Κατά τη διάρκεια αυτών των συζητήσεων, η ομάδα του «Zayed Sustainability Prize» παρουσίασε καινοτομίες προηγούμενων νικητών και παρείχε καθοδήγηση σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, εξερευνώντας παράλληλα ευκαιρίες συνεργασίας που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη συμμετοχή της Ελλάδας στους επόμενους κύκλους του βραβείου.

Τι είναι το «Zayed Sustainability Prize»

Το «Zayed Sustainability Prize» είναι ένα πρωτοποριακό βραβείο των ΗΑΕ για καινοτόμες λύσεις σε παγκόσμιες προκλήσεις. Αποτελεί φόρο τιμής στην κληρονομιά και το όραμα του ιδρυτή των ΗΑΕ, Σεΐχη Zayed bin Sultan Al Nahyan, με στόχο τν προώθηση της παγκόσμιας βιώσιμης ανάπτυξης.

Κάθε χρόνο, το «Zayed Sustainability Prize» βραβεύει οργανισμούς και σχολεία για τις καινοτόμες λύσεις τους στις κατηγορίες Υγείας, Διατροφικής Ασφάλειας, Ενέργειας, Νερού, Δράσης για το Κλίμα και Διεθνών Σχολείων, απαντώντας στις πιο πιεστικές ανάγκες του πλανήτη μας. Με 128 νικητές σε 17 χρόνια, το «Zayed Sustainability Prize» έχει επηρεάσει θετικά περισσότερες από 400 εκατομμύρια ζωές παγκοσμίως, εμπνέοντας καινοτόμους να ενισχύσουν τον αντίκτυπό τους και να διαμορφώσουν ένα βιώσιμο μέλλον για όλους.