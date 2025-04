Στην Άγκυρα Δούκας και Παπανδρέου για το συνέδριο του CHP

Οι κ.κ. Παπανδρέου και Δούκας συναντήσεις με την ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) και τον πρόεδρο Οζγκιούρ Οζέλ στα γραφεία του κόμματος, με αφορμή τη σύλληψη του Δημάρχου Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου.

Στην παρέμβασή του ο Χάρης Δούκας σημείωσε: «Ζητάμε την άμεση και χωρίς όρους απελευθέρωση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου. Ζητάμε μία δίκαιη δίκη και βεβαίως δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον λαό της Τουρκίας, στον αγώνα που κάνει για Δημοκρατία και για ένα Κράτος Δικαίου».

“We express our support to @herkesicinCHP and its leadership and we request the immediate unconditional release of @ekrem_imamoglu.

We stand in full solidarity with the people of Türkiye and their fight for democracy and the rule of law.”

Vice-President @h_doukas in Ankara

