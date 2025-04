Milliyet κατά Τσίπρα: Κάνει λόμπι κατά της Τουρκίας

Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε η τουρκική εφημερίδα Milliyet , γράφοντας ότι «ο πρώην πρωθυπουργός της Ελλάδας κάνει λόμπι κατά της Τουρκίας, κεκλεισμένων των θυρών, στην Ουάσιγκτον.

«Ο Αλέξης Τσίπρας, δήλωσε ότι στις συναντήσεις που είχε με ομάδες σκέψης στις ΗΠΑ, επέκρινε την αντίθεση της Τουρκίας στο σχέδιο υποθαλάσσιας γραμμής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Νότιας Κύπρου και άσκησε πίεση στην Ουάσιγκτον να προστατεύσει τα δικαιώματα της χώρας του, βάσει του διεθνούς δικαίου», αναφέρει η τουρκική εφημερίδα.

«Το λόμπι της Ελλάδας κατά της Τουρκίας, κεκλεισμένων των θυρών, συνεχίζεται, ειδικά για την παρεμπόδιση αμυντικών έργων. Ο Τσίπρας ανακοίνωσε επίσης ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιτίθενται στην ενδεχόμενη πώληση πολεμικών αεροσκαφών F-35 στην Άγκυρα», γράφει η τουρκική εφημερίδα.

«Ο Τσίπρας εξήγησε ότι παρουσίασε αυτές τις ιδέες σε μια συζήτηση κεκλεισμένων των θυρών που διοργάνωσε το think tank «Center for American Progress» με έδρα την Ουάσινγκτον», σημειώνει η Milliyet και προσθέτει ότι στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι διαφόρων think tank, συμπεριλαμβανομένων του Ινστιτούτου Brookings, του Carnegie Endowment for International Peace και του Center for International Policy, καθώς και μέλη του Πανεπιστημίου George Washington.