Ν. Δένδιας για συνεργασία Πολεμικού Μουσείου Αθηνών και Imperial War Museum: Στοχεύουμε στην παρουσίαση των εκθεμάτων και της ιστορίας μας με ένα νέο τρόπο

Το Λονδίνο επισκέφθηκε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, όπου παρέστη σήμερα στην τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας του Πολεμικού Μουσείου Αθηνών με το Imperial War Museum.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν από πλευράς Πολεμικού Μουσείου Αθηνών ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Αντιπτέραρχος ε.α. (Ι) Κωνσταντίνος Καραμεσίνης και από πλευράς Imperial War Museum η Γενική Διευθύντρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Κάρο Χάγουελ (Caro Howell). Στην τελετή παρέστησαν επίσης ο πρέσβης της Ελλάδος στο Ηνωμένο Βασίλειο Ιωάννης Τσαούσης και αντιπροσωπείες των Διοικητικών Συμβουλίων των δύο Μουσείων.

Σκοπός του Μνημονίου Συνεργασίας είναι να διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των συνεργαζόμενων Μουσείων στους εξής τομείς:

• Διοργάνωση κοινών εκθέσεων και ανταλλαγών εκθεμάτων.

• Ενίσχυση της μουσειακής και πολιτιστικής έρευνας

• Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων και παροχής εκπαίδευσης

• Ανταλλαγή συμπερασμάτων για τις βέλτιστες πρακτικές διαχείρισης των Μουσείων.

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, ο κ. Δένδιας δήλωσε:

«Με την «Ατζέντα 2030» έχω πει ότι αλλάζουν όλα στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις. Και όλα σημαίνει όλα. Συμπεριλαμβάνεται κάτι για το οποίο είμαστε πολύ περήφανοι: Τα πολεμικά μας μουσεία, και ιδίως το Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα.

Στην προσπάθεια λοιπόν αυτή, στην προσπάθεια να έχουμε μια νέα προσέγγιση στην ιστορία μας, για την οποία είμαστε πολύ υπερήφανοι, σήμερα υπογράφηκε ανάμεσα στον Προέδρο του Πολεμικού Μουσείου, κο Καραμεσίνη και την Διευθύντρια του Imperial War Museum στο Λονδίνο, κα Κάρο Χάγουελ, ένα Μνημόνιο Συνεργασίας, μετά από τη δική μου προηγουμένη επίσκεψη εδώ.

Με αυτή την προσπάθεια το Imperial War Museum θα μας δώσει τεχνογνωσία και θα μας επιτρέψει να παρουσιάσουμε τα εκθέματά μας αλλά και την ιστορία μας με ένα νέο τρόπο, ώστε να ασκούν ακόμη μεγαλύτερη γοητεία, ιδίως στη νέα γενιά των Ελλήνων.

Είναι ένα πρώτο βήμα σε μια τελείως νέα προσέγγιση. Υπάρχει δεύτερο βήμα. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε μια ελληνική παρουσία στο Ρίμινι, στην Ιταλία, εκεί που πολέμησε ο Ιερός Λόχος και γενικά να μπορέσουμε να δείξουμε την ιστορία μας για την οποία είμαστε περήφανοι στη νέα γενιά των Ελλήνων, αλλά και στην νέα γενιά των Ευρωπαίων».

Νωρίτερα, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με τον Αρχιεπίσκοπο Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ.κ. Νικήτα, στην έδρα της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής στο Λονδίνο.

Εκδήλωση στο Λονδίνο με θέμα “Our future matters: Protecting children in crisis situations. From struggle to strength”

Χθες, Πέμπτη 3 Απριλίου 2025, ο κ. Δένδιας παρέστη στην εκδήλωση που διοργάνωσε η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Λονδίνο σε συνεργασία με το Ίδρυμα «Μαζί για το παιδί» με θέμα “Our future matters: Protecting children in crisis situations. From struggle to strength” («Το μέλλον μας έχει σημασία: Προστατεύοντας τα Παιδιά σε καταστάσεις κρίσης. Από τον αγώνα στη δύναμη»).

Κατά τον χαιρετισμό του στην εκδήλωση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας ανέφερε (σημ. μετάφραση από τα αγγλικά):

«Αποτελεί τιμή και προνόμιο να βρίσκομαι σήμερα εδώ, στον φιλόξενο χώρο της Ελληνικής Πρεσβείας στο Λονδίνο, για να καταθέσω ορισμένα εναρκτήρια σχόλια για ένα τόσο κρίσιμο και βαθιά ανθρωπιστικό θέμα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και να συγχαρώ θερμά τον Πρέσβη της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριο Ιωάννη Τσαούση και την κυρία Αλεξάνδρα Μαρτίνου, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Προστασίας Παιδιών “Μαζί για το Παιδί”, για την ανάληψη αυτής της πρωτοβουλίας και την από κοινού οργάνωση της αποψινής εκδήλωσης.

Σε καιρό πολέμου, είναι συχνά οι αθώοι αυτοί που υποφέρουν περισσότερο, και δεν υπάρχει πιο ευάλωτη ομάδα από τα παιδιά.

Η σύγκρουση τούς στερεί τα σπίτια τους, την εκπαίδευσή τους, τις οικογένειές τους, και, τραγικά, σε πολλές περιπτώσεις, τις ίδιες τους τις ζωές.

Ως διεθνής κοινότητα, έχουμε ένα ηθικό και στρατηγικό καθήκον να προστατεύσουμε τα νεότερα μέλη της κοινωνίας από τον τρόμο του πολέμου.

Η Ελλάδα μένει πάντοτε σταθερή στη δέσμευσή της στο Διεθνές Δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα, υποστηρίζοντας την προστασία των παιδιών σε ζώνες σύγκρουσης.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας τηρούν αυστηρά τις αρχές του ανθρωπιστικού δικαίου, διασφαλίζοντας ότι σε κάθε αποστολή, προστατεύεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και διαφυλάσσονται οι πιο ευάλωτοι.

Για αυτό το σκοπό, συμμετέχουμε ενεργά σε ειρηνευτικές επιχειρήσεις ώστε να διαφυλάξουμε τις θεμελιώδεις αξίες της κοινωνίας μας, με κύρια ανάμεσά τους την προστασία της ανθρώπινης ζωής και ιδιαιτέρως των παιδιών.

Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τις διεθνείς πρωτοβουλίες και τους οργανισμούς που είναι αφοσιωμένοι στο να καταπραΰνουν τον πόνο των παιδιών που επηρεάζονται από τον πόλεμο, προσφέροντας βοήθεια, προστασία και ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον.

Αλλά πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Οι Κυβερνήσεις, τα διεθνή ινστιτούτα και οι οργανισμοί, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συνεργαστούν ώστε να ενισχύσουν τις πολιτικές που προστατεύουν τα παιδιά, εμποδίζουν τη στρατολόγηση στρατιωτών-παιδιών και διασφαλίζουν την πρόσβασή τους στην παιδεία, την υγειονομική περίθαλψη και την ψυχολογική υποστήριξη.

Η σημερινή εκδήλωση ας λειτουργήσει ως μια υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε στατιστική βρίσκεται ένα παιδί με όνειρα, ελπίδες και δικαίωμα σε ειρηνικό μέλλον. Αποτελεί συλλογική μας ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι το κάθε παιδί, όπου και αν ζει, έχει δικαίωμα σε ένα ασφαλές μέλλον.

Η Ελλάδα εκλέγεται για τρίτη φορά στην ιστορία της ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την περίοδο 2025-2026 και θα ευαισθητοποιήσει περαιτέρω τη διεθνή κοινότητα πάνω στην παγκόσμια προστασία των παιδιών.

Στην πραγματικότητα, ένας από τους έξι κύριους πυλώνες της ελληνικής θητείας του 2025-2026 είναι τα Παιδιά και οι Ένοπλες Συγκρούσεις.

Η Ελλάδα επαναλαμβάνει τη βασική της θέση σχετικά με την προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών, καθώς και την εξάλειψη οποιασδήποτε μορφής βίας και κακοποίησης εις βάρος τους, ειδικά σε καιρό συγκρούσεων.

Καθοδηγούμενοι από τους σχετικούς διεθνείς κανόνες και πρότυπα, θα συνεχίσουμε ενεργά να προωθούμε και να ενσωματώνουμε τις αρχές για το καλύτερο συμφέρον των παιδιών, της μη διάκρισης, της αποφυγής βλάβης και μιας προσέγγισης βασισμένης στα δικαιώματα των παιδιών σε όλες τις ειρηνευτικές προσπάθειες, σύμφωνα με την Πολιτική του 2017 σχετικά με την Προστασία Παιδιών στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Εθνών.

Η Ελλάδα θα δώσει επίσης προτεραιότητα στον καταλογισμό ευθυνών για παραβάσεις που τελέστηκαν εναντίον παιδιών σε ένοπλη σύγκρουση. Δίνουμε έμφαση τόσο στην πρόληψη όσο και στην αποκατάσταση, μέσω μιας αποτελεσματικής λειτουργίας δικαστικών και εξωδικαστικών μηχανισμών φιλικών προς τα παιδιά και προωθώντας ενεργά ισχυρές συνέργειες με διεθνείς εταίρους που λαμβάνουν υπ’ όψιν και εκφράζουν τις πραγματικές ανάγκες των παιδιών.

Σας ευχαριστώ».