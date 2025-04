ΝΑΤΟ: Δείτε πώς «τρέχει» η κούρσα των αμυντικών δαπανών – Πόσα δίνει η Ελλάδα, ποιοι την προσπερνούν

Η χώρα μας, για χρόνια ήταν μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης, αλλά το 2022 βρέθηκε στην πρώτη θέση των δαπανών, αφήνοντας στη δεύτερη τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Για το 2024 η χώρα μας βρίσκεται στην 5η θέση, και λογικό, γιατί έχουν αυξήσει ραγδαία τις δαπάνες τους λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Πολωνία και οι χώρες της Βαλτικής.

NATO Allies are stepping up their defence investment to build a stronger, fairer, more capable Alliance to counter the threats we face.

Allied Foreign Ministers discussed how to continue this trend at #ForMin pic.twitter.com/7WJEeTcaeh

— NATO (@NATO) April 4, 2025