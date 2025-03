Τραμπ: «Αγαπάμε τους Έλληνες» – Η «25η Μαρτίου» στον Λευκό Οίκο – Φωτογραφίες και βίντεο

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε στη σκηνή από κοινού με τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο, όπου πραγματοποίησε ομιλία και υπέγραψε τη διακήρυξη για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, μοιράζοντας στο τέλος τα στυλό στους ενθουσιασμένους ομογενείς που τον επευφημούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε ονομαστική αναφορά στους Ελληνοαμερικανούς που στελεχώνουν την κυβέρνηση του, καθώς και σε βουλευτές και επιφανείς παράγοντες που προέρχονται από την ομογένεια, τονίζοντας τους διαρκείς πολιτιστικούς δεσμούς που συνδέουν τις ΗΠΑ με την Ελλάδα.

«Αγαπάμε τους Έλληνες και την σκληρή δουλειά τους στις ΗΠΑ. Γιορτάζουμε 204 χρόνια ελληνικής ανεξαρτησίας και ελευθερίας και αυτό είναι κάτι τεράστιο. Ευχαριστώ τους Ελληνοαμερικανούς που κάνουν εξαιρετική δουλειά», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ και υπογράμμισε «οι Έλληνες τα πάνε καλά».

«Στις 25 Μαρτίου 1821 οι Έλληνες πήραν το πεπρωμένο στα χέρια τους σε έναν ευγενή αγώνα απέναντι σε μια αυτοκρατορία. Όλος ο κόσμος τότε έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον. Η κληρονομιά των Ελλήνων είναι παντού γύρω μας, όπως και η ελληνοαμερικανική κοινότητα που πλέον αριθμεί 3 εκατομμύρια μέλη», υπογράμμισε, ευχαριστώντας προσωπικά κάποιους ομογενείς.

Today #PresidentTrump is hosting the annual #GreekindependenceDay celebration at the #WhiteHouse. Here is a bit of history behind this unique event. @realDonaldTrump @WhiteHouse pic.twitter.com/2EjBjLIqkK

— Greek Reporter (@GreekReporter) March 24, 2025