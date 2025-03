Ν. Δένδιας: Έκανε retweet την ανάρτηση Ρούμπιο για τη Συρία – Αποστάσεις από τη θέση της Κάλας

Σημειώνεται ότι εν αντιθέσει με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας, Κάγια Κάλας, επέλεξε να επιρρίψει ευθύνη για την έναρξη των σφαγών στους υποστηρικτές του καθεστώτος Άσαντ και ενώ οι άμαχοι νεκροί είναι πάνω από 1.000.

Ο ΥΕΘΑ αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ο οποίος ανέφερε χαρακτηριστικά τα εξής για την αιματοχυσία που μαίνεται στη χώρα το τελευταίο διάστημα:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταδικάζουν τους ριζοσπάστες ισλαμιστές τρομοκράτες, συμπεριλαμβανομένων ξένων τζιχαντιστών, που δολοφόνησαν ανθρώπους στη δυτική Συρία τις τελευταίες ημέρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες συμπαραστέκονται στις θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες της Συρίας, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανικών, δρούζικων, αλαουιτικών και κουρδικών κοινοτήτων, και εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στα θύματα και τις οικογένειές τους. Οι προσωρινές αρχές της Συρίας πρέπει να καταστήσουν υπεύθυνους τους δράστες αυτών των σφαγών κατά των μειονοτικών κοινοτήτων της Συρίας».

The United States condemns the radical Islamist terrorists, including foreign jihadis, that murdered people in western Syria in recent days. The United States stands with Syria’s religious and ethnic minorities, including its Christian, Druze, Alawite, and Kurdish communities,…

— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 9, 2025