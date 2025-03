ΥΠΕΞ για Συρία: Όλες οι πλευρές να επιδείξουν υπευθυνότητα και να αναζητήσουν ειρηνικές λύσεις

«Καλούμε όλες τις πλευρές να επιδείξουν υπευθυνότητα και να αναζητήσουν ειρηνικές λύσεις, απέχοντας από ενέργειες που θα πυροδοτούσαν περαιτέρω τις εντάσεις».

«Οι εξελίξεις αυτές αυξάνουν τον επείγοντα χαρακτήρα μιας πολιτικής μεταβατικής διαδικασίας χωρίς αποκλεισμούς και τη διασφάλιση της προστασίας όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, στο πνεύμα της εθνικής ενότητας», καταλήγει.

These developments increase the urgency for an inclusive political transition process and securing the protection of all ethnic and religious communities, in the spirit of national unity.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 8, 2025