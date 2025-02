Επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: «Τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία»

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι εναπόκειται στην Ουκρανία να αποφασίσει για το αποδεκτό για αυτήν ειρηνευτικό πλαίσιο και ότι τίποτα δεν μπορεί να αποφασιστεί για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός ενημέρωσε ακόμα τον κ. Ζελένκσι ότι θα συμμετάσχει τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου, στην τηλεδιάσκεψη ηγετών που οργανώνει το Κίεβο για τη συμπλήρωση τριών ετών από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Spoke on the phone with President @ZelenskyyUa . We discussed the latest developments and I had the opportunity to reaffirm that nothing can be decided for Ukraine without Ukraine. I will join Monday’s leaders’ call marking three years since Russia’s invasion.

Από την πλευρά του, σε ανάρτησή του, ο κ. Ζελένσκι ανέφερε: «Μίλησα με τον Έλληνα πρωθυπουργό και τον ευχαρίστησα για την αμέριστη υποστήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία από την αρχή της ευρείας ρωσικής εισβολής».

I spoke with Greek Prime Minister @kmitsotakis and thanked him for Greece’s unwavering support for Ukraine since the beginning of Russia’s full-scale invasion.

We deeply appreciate the solidarity of the Greek people, Greece’s firm stance in condemning aggression, and its…

