Κυρ. Μητσοτάκης: Χαιρετίζει την πρόταση φον ντερ Λάιεν για τις αμυντικές δαπάνες

«Η Ελλάδα έχει από καιρό υποστηρίξει την εξαίρεση των αμυντικών δαπανών από τους δημοσιονομικούς περιορισμούς. Χαιρετίζουμε την πρόταση της Προέδρου @vonderleyen να ενεργοποιηθεί η ρήτρα διαφυγής, επιτρέποντας στα κράτη μέλη της ΕΕ να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες. Ένα κρίσιμο βήμα για τη συλλογική μας ασφάλεια», αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης.

Greece has long advocated to exempt defence investments from fiscal constraints. We welcome the proposal by President @vonderleyen to activate the escape clause, enabling EU member states to strengthen their defence capabilities. A crucial step for our collective security.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) February 14, 2025