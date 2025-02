Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα παρούσα σε όλες τις διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Συρίας

Σε δήλωσή του ο ΥΠΕΞ ανέφερε: «Είναι μια σημαντική στιγμή για το μέλλον της Συρίας. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η χώρα αυτή διέρχεται μια πολύ μεγάλη κρίση μετά την πτώση του καθεστώτος Assad.

| FM George Gerapetritis with the President of #France, Emmanuel Macron @EmmanuelMacron at the Conference on #Syria in Paris

| Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Emmanuel Macron, στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Συρία στο Παρίσι pic.twitter.com/g3QWqtqCmY

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 13, 2025