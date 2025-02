Σε ενίσχυση διμερών σχέσεων συμφώνησαν Γ. Γεραπετρίτης – Ινδός ΥΠΕΞ

Ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες κατά τη διάρκεια των οποίων οι δύο ΥΠΕΞ συζήτησαν τρόπους ενίσχυσης των διμερών δεσμών, με έμφαση στο εμπόριο, τη ναυτιλία και τις επενδύσεις.

During the expanded talks, FM George Gerapetritis & #India FM Subrahmanyam Jaishankar @DrSJaishankar discussed ways of enhancing bilateral ties, w/ a focus on trade, shipping & investment. Both pledged closer collaboration during #Greece’s term in #UNSC. pic.twitter.com/2CBXU1tFtd

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) February 6, 2025