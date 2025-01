Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον ΥΠΕΞ της Ρουμανίας

Συζητήθηκαν περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, θέματα περιφερειακής συνεργασίας, ιδίως στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών και του τουρισμού, καθώς και η πραγματοποίηση εκδηλώσεων για τα 145 χρόνια των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας – Ρουμανίας.

Ο Έλληνας υπουργός συνεχάρη τον ομόλογό του για την ανάληψη των καθηκόντων του και τον προσκάλεσε να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Αθήνα.

| FM George Gerapetritis held tdy a conversation with #Romania FM Emil Hurezeanu.

They discussed regional& int’l dvpts, regional coop, particularly in the fields of energy, transport&tourism, and events marking 145 years of diplomatic relations between Greece and Romania pic.twitter.com/QFnyqEesz7

