Κ. Μητσοτάκης: Βαθιά θλίψη για την τραγωδία σε ξενοδοχείο της Τουρκίας – Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων

«Εκ μέρους της Ελλάδας, εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εύχομαι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες» αναφέρει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

Deeply saddened by the tragic loss of lives in the ski resort fire in Bolu, Turkey. On behalf of Greece, I extend heartfelt condolences to the families of the victims and wish a swift recovery to the injured.

