Τζορτζ Τσούνης: Η θητεία μου ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ήταν η τιμή της ζωής μου

Ο κ. Τσούνης εξήρε τη συμβολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στην επιτυχία της συνεργασίας τους και εξέφρασε τις ευχαριστίες του.

«Καθώς σκέφτομαι τη θητεία μου ως Πρέσβης, είμαι ευγνώμων για το απίστευτο έργο των προκατόχων μου, των οποίων η συμβολή συνεχίζει να έχει αντίκτυπο, και εύχομαι τα καλύτερα στον διάδοχό μου σε αυτόν τον ρόλο. Θα είμαι για πάντα ευγνώμων για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση της απίστευτης ομάδας που εργάζεται στην Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Θα ήθελα επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο διπλωματικό σώμα -τους συναδέλφους μου πρέσβεις και τις ομάδες τους- καθώς και στο υπουργείο Εξωτερικών, με επικεφαλής τον φίλο μου Γιώργο Γεραπετρίτη, χωρίς τον οποίο αυτό το έργο δεν θα ήταν δυνατό. Το έργο της διπλωματίας είναι τώρα πιο σημαντικό από ποτέ» πρόσθεσε.

The close ties between are a testament to the cooperation between our governments and our people across all sectors. As I reflect on my tenure as Ambassador, I’m grateful for the incredible work of my predecessors, whose contributions continue to make an impact, and wish the… pic.twitter.com/VxfLUD5ft3

