Νέα Ορλέανη: Συλλυπητήριο μήνυμα από το Υπουργείο Εξωτερικών

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Στεκόμαστε αλληλέγγυοι με τον αμερικανικό λαό και την κυβέρνηση των ΗΠΑ, επιβεβαιώνοντας ότι η βία σε οποιαδήποτε μορφή είναι απαράδεκτη και δεν μπορεί να δικαιολογηθεί», σημειώνει.

We convey our sincere condolences to the bereaved families of the victims and wish for a speedy recovery of those injured. We stand in solidarity with the American people and the US Government, reaffirming that violence in any form is unacceptable and cannot be justified.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 2, 2025