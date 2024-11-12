Νέα Αριστερά: Αυτή είναι η πρώτη Κεντρική Επιτροπή

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου Συνεδρίου της Νέας Αριστεράς την περασμένη Κυριακή, ανακοινώθηκαν τα ονόματα που θα στελεχώσουν την πρώτη Κεντρική Επιτροπή του κόμματος.
Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση των υποψηφίων για την Κεντρική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από 130 μέλη που εκλέχτηκαν στο συνέδριο και τα 11 μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.
Υπενθυμίζεται ότι ο Αλέξης Χαρίτσης, που μέχρι πρότινος διατελούσε πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, εξελέγη και πρόεδρος του κόμματος με 95,5%.
Τα ονόματα
Με βάση τις ποσοστώσεις για την ισόποση εκπροσώπηση ανδρών γυναικών, περιφέρειας και ανανέωσης η πρώτη Κεντρική Επιτροπή της Νέας Αριστεράς διαμορφώνεται ως εξής:
- ΑΓΓΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
- ΑΘΑΝΙΤΗ ΟΛΓΑ
- ΑΚΡΙΒΟΥΛΗ ΖΩΗ
- ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
- ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
- ΑΜΟΡΓΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ
- ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΡΟΝΙΑ
- ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ
- ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΕΥΗ
- ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
- ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
- ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ
- ΒΑΛΝΤΕΝ ΣΩΤΗΡΗΣ
- ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ
- ΒΑΜΒΟΥΡΕΛΛΗΣ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ
- ΒΑΡΔΑΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ
- ΒΑΡΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΟΡΙΑ (ΒΙΚΥ)
- ΒΕΡΕΛΗ ΒΑΣΩ
- ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
- ΓΕΡΟΥΚΗ ΕΛΕΝΑ
- ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ
- ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΜΑΡΙΑ
- ΓΛΕΖΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΔΑΝΤΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΖΕΙΜΠΕΚ ΧΑΣΑΝ
- ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ
- ΘΕΟΦΙΛΑΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
- ΙΓΓΛΕΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ
- ΚΑΒΒΑΘΑ ΜΑΝΙΑ
- ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΚΑΙΛΑ ΕΥΔΟΞΙΑ (ΕΥΗ)
- ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ
- ΚΑΛΚΑΝΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
- ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΡΙΑ
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ
- ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ ΦΙΛΗΜΩΝ
- ΚΑΡΑΣΑΡΛΙΔΟΥ ΦΡΟΣΩ
- ΚΑΡΑΤΣΙΟΥΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΚΑΡΙΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
- ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ
- ΚΑΤΡΙΒΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
- ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ
- ΚΑΤΣΑΡΔΗ ΒΑΝΕΣΣΑ
- ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΑΚΗΣ
- ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ (ΑΚΗΣ)
- ΚΙΟΥΡΗ ΧΑΡΑ
- ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΚΟΡΦΙΑΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΝΑ
- ΚΩΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΑ ΒΙΟΛΑ
- ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
- ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ
- ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΜΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΛΕΓΚΩ
- ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΩΡΓΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ
- ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ (ΧΑΡΑ)
- ΜΗΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
- ΜΗΤΙΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
- ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ ΟΛΓΑ
- ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
- ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
- ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΜΠΟΥΓΕΛΕΚΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
- ΝΑΣΣΗ ΟΛΓΑ
- ΝΙΑΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΡΑΤΗΣ
- ΝΤΑΡΟΥΪΣ ΛΑΤΙΦ
- ΠΑΝΔΗ ΣΟΦΙΑ
- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΒΗ
- ΠΑΠΑΖΕΥΚΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ
- ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
- ΠΑΠΟΥΤΖΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
- ΠΑΡΙΣΗ ΕΦΗ
- ΠΑΤΡΑΜΑΝΗ ΑΝΘΗ
- ΠΕΡΚΑ ΠΕΤΥ
- ΠΕΤΡΑΚΟΥ ΤΑΣΟΥΛΑ
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
- ΡΟΓΓΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
- ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
- ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
- ΡΟΥΣΙΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
- ΣΑΚΙΣΛΟΓΛΟΥ ΑΚΗΣ
- ΣΑΚΚΕΛΑΡΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
- ΣΑΠΟΥΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΑ
- ΣΑΡΑΝΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΣΑΡΑΝΤΟΥ ΤΑΣΟΣ
- ΣΑΡΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
- ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
- ΣΔΡΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
- ΣΕΦΕΡΙΑΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
- ΣΙΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
- ΣΙΩΖΟΥ ΙΝΩ
- ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ
- ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
- ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ
- ΣΤΟΥΚΟΓΕΩΡΓΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
- ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΗΣ
- ΣΥΝΑΔΙΝΟΣ ΤΖΟΥΛΙΟ
- ΤΕΝΤΟΛΟΥΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
- ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
- ΤΖΟΥΦΗ ΜΕΡΟΠΗ
- ΤΡΑΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
- ΤΡΑΥΛΟΥ ΟΛΓΑ
- ΤΡΕΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΧΑΡΙΣ
- ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ
- ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ ΒΑΣΩ
- ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
- ΤΣΙΓΚΟΥΛΗ ΜΥΡΤΩ
- ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
- ΥΔΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
- ΦΕΡΧΑΤ ΜΠΙΛΓΚΕ
- ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ
- ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ
- ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
- ΦΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
- ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ
- ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ
- ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΡΙΝΑ
- ΧΑΤΖΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ
- ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΑ