COP29: Παρουσία Υφυπουργού Εξωτερικών Κ. Φραγκογιάννη στην 29η Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία και Εξωστρέφεια Κώστας Φραγκογιάννης μεταβαίνει σήμερα Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2024 στο Μπακού.

Μαζί με την ηγεσία των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Ναυτιλίας και τον Γενικό Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του ΥΠΕΞ Δημήτρη Σκάλκο θα πλαισιώσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκδηλώσεις της 29ης Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα, που διεξάγεται στο Μπακού μεταξύ 11 και 22 Νοεμβρίου 2024.

Η Ελλάδα συμμετέχει και εφέτος στην COP29 με εθνικό περίπτερο, το οποίο επιμελήθηκε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών και με την πολύτιμη στήριξη της Enterprise Greece. Κατά τη διάρκεια της Συνόδου, το ελληνικό περίπτερο θα φιλοξενήσει περισσότερες από 40 εκδηλώσεις, με στόχο την παρουσίαση των θέσεων και προτεραιοτήτων της Ελλάδας στα παγκόσμια ζητήματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο ελληνικό περίπτερο ο Υφυπουργός Κώστας Φραγκογιάννης θα συνομιλήσει με την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου για την πράσινη μετάβαση της Ελλάδας. H εκδήλωση με τίτλο “Greece at COP: Leading the Way in Green Economy and Climate Action” θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 12 Νοεμβρίου.

Την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου ο κ. Φραγκογιάννης έχει προσκαλέσει τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον CEO της Masdar, Al Ramahi, σε παράλληλη εκδήλωση με τίτλο “GR-ean Digital World: Greece and Masdar in pivotal cooperation on Green and Clean Digital transformation”. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα συζητηθούν οι προοπτικές συνεργασίας της Ελλάδας με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση και θα παρουσιαστούν αποτελεσματικές πρακτικές για τη δημιουργία πράσινων και καθαρών ψηφιακών κέντρων.