Λίβανος: Την ανησυχία της Ελλάδας εξέφρασε το ΥΠΕΞ για την στοχοποίηση της Προσωρινής Δύναμης του ΟΗΕ

«Η Ελλάδα ανησυχεί βαθύτατα για τη στοχοποίηση της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών (UNIFIL) στον Λίβανο και υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο της υπό το πρίσμα της περιφερειακής κλιμάκωσης». Και καταλήγει:

«Ως ένα μέλος που συνεισφέρει στην UNIFIL, η Ελλάδα τονίζει ότι η ασφάλεια και η ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να διασφαλιστεί».

#Greece is deeply concerned about the targeting of the United Nations Interim Force in #Lebanon @UNIFIL_ &underscores its crucial role in light of the regional escalation.

Αs a #UNIFIL contributor,Greece stresses that the safety&security of #UN personnel&property must be ensured pic.twitter.com/XrBZRzWZMZ

