Κ. Μητσοτάκης: Η σκέψη μου στους κατοίκους της Φλόριντα και στην ελληνοαμερικανική κοινότητα

«Η σκέψη μας είναι σε όλους τους κατοίκους και την ελληνοαμερικανική κοινότητα που βρίσκονται αντιμέτωποι με τις συνέπειες» του τυφώνα, σημείωσε, εκφράζοντας τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες ανθρώπων που θρηνούν οικείους τους.

Deeply saddened by the devastation caused by Hurricane Milton in Florida. Our thoughts are with all residents and our Greek-American community facing its impact. My deepest condolences go out to the families mourning loved ones.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 10, 2024