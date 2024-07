Ελληνοτουρκικά: Συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα – Πέντε πολεμικά πλοία μεταξύ Κάσου και Καρπάθου

Λίγες ημέρες μετά την προκλητική τουρκική φιέστα στα κατεχόμενα, την προσωπική επίθεση Ταγίπ Ερντογάν στον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια αλλά και τα σχόλια κατά του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, η Άγκυρα συνεχίζει τις προκλήσεις με διάθεση να προκαλέσει εντάσεις στο Αιγαίο.

Αφορμή στάθηκε η διεξαγωγή έρευνας του ιταλικού σκάφους «Ievoli Relume», για τη μελλοντική εγκατάσταση υποβρυχίων καλωδίων του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου.

Ενόσω είχε εκδοθεί NAVTEX από την ελληνική πλευρά προκειμένου το ιταλικό ερευνητικό σκάφος να διεξάγει υποθαλάσσια έρευνα μεταξύ Κάσου – Καρπάθου, η Τουρκία «απάντησε» με την αποστολή στην περιοχή πέντε πολεμικών πλοίων εκτός ελληνικών χορικών υδάτων ισχυριζόμενη -βάση δική της οδηγίας- ότι μέρος των ερευνών αφορούσε περιοχή «τουρκικής υφαλοκρηπίδας».

Κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αναφέρουν πως κάποια από τα τουρκικά πολεμικά πλοία κατά την επιστροφή τους από την φιέστα στα κατεχόμενα κινήθηκαν στα διεθνή ύδατα, δίπλα στο ιταλικό σκάφος.

Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την αποστολή πολεμικών πλοίων από το Πολεμικό Ναυτικό.

Συγκεκριμένα στο σημείο -εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων- βρίσκονται η κανονιοφόρος «Αήττητος», η φρεγάτα «Νικηφόρος Φωκάς» και ένα περιπολικό του Λιμενικού Σώματος.

Ελληνική NAVTEX

ZCZC QA38 221910 UTC IOYL 24 STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN 718/24

ZCZC QA38

221910 UTC IOYL 24

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN 718/24

KARPATHIO PELAGOS

EREVNITIKES ERGASIES GIA EGKATASTASI

YPOVRYCHIOY KALODIOY

APO TO PLOIO ‘IEVOLI RELUME’

APO 23 MECHRI 24 IOYL 24

STI GRAMMI POY ENONEI TA SIMEIA:

35-18.17B 026-58.57A

35-18.12B 026-59.16A

35-19.90B 027-11.84A

35-19.80B 027-13.94A

TIREITAI APOSTASI ASFALEIAS 1NM

AKYROSI MINYMATOS TIN 242100 UTC IOYL 24

NNNN

Τουρκική NAVTEX

TURNHOS N/W : 0671/24 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 18-07-2024 15:56)TURNHOS N/W : 0671/24

MEDITERRANEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA41-693/24 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

3. CANCEL THIS MESSAGE 202100Z JUL 24.

Η τουρκική παρουσία προκαλεί ανάπτυξη ελληνικών δυνάμεων

Τις κινήσεις της Τουρκίας παρακολουθεί και το ΥΠΕΞ.

Διπλωματικές πηγές υπογραμμίζουν πως «Το ιταλικό πλοίο levoli Relume πραγματοποιεί έρευνα για την πόντιση υποβρυχίων καλωδίων πλησίον της Κάσου. Η ανάπτυξη πλοίων του τουρκικού πολεμικού ναυτικού στην περιοχή, σε συνέχεια πλεύσης του ερευνητικού πλοίου σε διεθνή ύδατα, είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη και ελληνικών πολεμικών πλοίων. Λαμβάνουν χώρα οι δέουσες συνεννοήσεις ενόψει ολοκλήρωσης της έρευνας βάσει του υφιστάμενου προγραμματισμού».

«Η ελληνική πλευρά σαμποτάρει τη λύση για το Κυπριακό»

Την ίδια στιγμή σε εθνικό παραλήρημα βρίσκεται ο πρόεδρος του ΜΗΡ, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, καθώς έκανε λόγο για «τουρκοκυπριακό κράτος που πρέπει να αναγνωριστεί» ενώ εξαπέλυσε επίθεση κατά του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Αντιδρώντας έντονα στις δηλώσεις του κ. Δένδια, ο Μπαχτσελί δήλωσε ότι «τις προηγούμενες ημέρες επισκέφθηκε το νότιο τμήμα του νησιού ο υπουργός Άμυνας της Ελλάδας (Νίκος Δένδιας), και έκανε δηλώσεις και επιχείρησε να αμαυρώσει τις εορταστικές εκδηλώσεις των Τουρκοκυπρίων και είπε πως “είναι γιορτές ντροπής”, εξέφρασε την ενόχληση του για την παρουσία των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων… είναι δειλία, θράσος, και αλαζονεία».