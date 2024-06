Κ. Μητσοτάκης: Έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας – Πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε μαζί

Για μια «καλή βραδιά για την Ευρώπη» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την συμφωνία των ηγετών της ΕΕ στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν τα κορυφαία αξιώματα.

Ο πρωθυπουργός συνεχάρη τους Κόστα, Κάλας και φον ντερ Λάιεν για την εκλογή τους, με ανάρτησή του στο X.

«Μπροστά μας έχουμε πολλές προκλήσεις και πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε μαζί», σημείωσε ο Κ. Μητσοτάκης.

A very good evening for Europe. Congratulations to @vonderleyen, @kajakallas, and @antoniocostapm. Μany challenges ahead, and we must tackle them together. #EUCO

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 27, 2024