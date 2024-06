Σύνοδος Κορυφής: Πρόοδος για τον ευρωπαϊκό αμυντικό θόλο, συγκρατημένη αισιοδοξία για συμφωνία στα κορυφαία αξιώματα

Στο κυρίως «μενού» της σημερινής Συνόδου Κορυφής, δηλαδή την ανάθεση των τριών κορυφαίων ευρωπαϊκών αξιωμάτων σε ισαρίθμους αξιωματούχους εισήλθε από τις 11:30 (ωρα η Ελλάδας) η συζήτηση των «27» στις Βρυξέλλες στη σκιά του «θρίλερ Μελόνι».

Διπλωμάτες που επικαλείται το Politico αισιοδοξούσαν για συμφωνία από απόψε, επισημαίνοντας ωστόσο ότι τα πράγματα εύκολα μπορει να αλλάξουν (επί τα χείρω εν προκειμένω).

Την αίσθηση αισιοδοξίας επέτεινε η προχώρηση του «ουδέτερου» Τσέχου Πρωθυπουργού Πετρ Φιάλα στο στρατόπεδο των τριών (Ντερ Λάιεν, Κόστα, Κάλας), οπως ο ίδιος γνωστοποίησε με ανάρτησή του.

The European Council is about to start a debate on the so-called top jobs in the EU.

It is crucial for the Czech Republic that the distribution respects not only political but also geographical balance. The names that have been proposed so far meet these criteria. Furthermore, I…

