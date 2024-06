Στ. Κασσελάκης: Συνάντηση με τον αντιπρόεδρο του Εργατικού Κόμματος Βραζιλίας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, συναντήθηκε σήμερα με τον αντιπρόεδρο του Εργατικού Κόμματος της Βραζιλίας, τον γερουσιαστή Χυμπέρτο Κόστα.

Κατά την συνάντησή τους, συζήτησαν «για την προοδευτική πολιτική, τον σημαντικό ρόλο της Βραζιλίας στις παγκόσμιες υποθέσεις και τις παραδοσιακά ισχυρές σχέσεις του ΣΥΡΙΖΑ με το Εργατικό Κόμμα της Βραζιλίας».

Glad to meet with the Vice President of @ptbrasil, @senadorhumberto . We talked about progressive politics, the important role of Brazil in global affairs and the traditionally strong relations between SYRIZA and the Workers’ Party of pic.twitter.com/wO7WGXxAfX

