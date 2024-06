Στ. Κασσελάκης: Συνάντηση με τον υπεύθυνο διεθνών υποθέσεων της Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας της Ισλανδίας

Συνάντηση με τον υπεύθυνο διεθνών υποθέσεων της Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας της Ισλανδίας, βουλευτή Magnus Skjold, είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

«Με ενθουσιασμό συναντήθηκα με τον Dr. Magnús Árni Skjöld Magnússon, τον σύνδεσμο για τις διεθνείς υποθέσεις της Σοσιαλδημοκρατικής Συμμαχίας στην Ισλανδία. Μιλήσαμε για προοδευτικές πολιτικές, την κλιματική κρίση και τις διεθνείς υποθέσεις», έγραψε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα κοινωνικά δίκτυα.

Excited to meet with Dr. Magnús Árni Skjöld Magnússon the liaison for international affairs of the Social Democratic Alliance in Iceland. We talked about progressive politics, climate crisis and international affairs. pic.twitter.com/g63qHSr7WD

