Στ. Κασσελάκης: «Tour» σε σούπερ μάρκετ για να βρει φέτα με 6,28 ευρώ

Φέτα με τιμή 6,28 ευρώ προσπαθεί να βρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, στο νέο του βίντεο στο Tik Tok.

Ειδικότερα, επισκέπτεται διαφορετικά σούπερ μάρκετ, με σκοπό να βρει την φέτα που «του είπε ο πρωθυπουργός».

Κάποια στιγμή, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σταματάει ένα αυτοκίνητο ενημερώνοντας την οδηγό: «Ψάχνω φέτα με 6,28 ευρώ».

Το γράμμα στην Ούρσουλα

Κλείνοντας το βίντεο, αφού δεν εντόπισε την πιο φθηνή φέτα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ειρωνευόμενος την επιστολή Μητσοτάκη στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αναφέρει: «Dear Ursula, please show me where I can find feta cheese for 6,28 euros. Please! Love Kyriakos» ή σε δική μας μετάφραση: «Αγαπητή Ούρσουλα, σε παρακαλώ δείξε μου πού μπορώ να βρω φέτα με 6,28 ευρώ. Σε παρακαλώ! Με αγάπη, Κυριάκος».