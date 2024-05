Προκλήσεις και εκτός συνόρων από την Σιλιάνοφσκα: Ευχαρίστησε τον Πάπα εκ μέρους των «Μακεδόνων πολιτών»

Και σε διεθνές περιβάλλον μεταφέρει τις προκλήσεις της η νέα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορνάντα Σιλιάνοφσκα.

Τούτη τη φορά, επέλεξε να αξιοπιοιήσει μία ούτως ή άλλως υψηλού προφίλ συνάντηση, με τον Πάπα στο Βατικανό, τον οποίο και (όπως τουλάχιστον ανέγραψε στην ανάρτησή της) ευχαρίστησε εκ μέρους όλων των «Μακεδόνων πολιτών».

Σε ανάρτησή της μετά τη συνάντηση με το Πάπα στο Βατικανό, τον ευχαρίστησε εκ μέρους όλων των Μακεδόνων πολιτών για τη σταθερή υποστήριξή του στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων.

It was an honor to meet @Pontifex today. I thanked His Holiness for his determination pursuing peace in the world and advocating for the world’s poor. On behalf of all Macedonian citizens I thanked him for the support for the European integration of the Western Balkans. pic.twitter.com/8TXHqvIodn

— Гордана Сиљановска Давкова (Gordana Siljanovska) (@gogamkd) May 23, 2024